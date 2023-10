Un distributeur de billets, prévu dans six mois à Geer

Dominique Servais a dès lors annoncé l’installation, dans six mois environ, d’un petit bâtiment extérieur, style conteneur, de couleur gris foncé, près du parking de l’ancienne banque ING à Geer. Deux machines seront installées à l’intérieur, elles permettront le retrait d’argent et uniquement ça. Un bâtiment gris foncé et qui ressemble à un conteneur, cela ne plaît pas à l’opposition Geerons Ensemble et à Jonathan Maerckaert, conseiller indépendant. Tant que cette installation ne se fait pas devant chez eux. "Là-dessus, nous ne sommes pas d’accord !, réagissent deux conseillères IC, Sarah François et Christiane Loix, presque en cœur. Nous, nous pensons aux services à rendre à la population et non à notre confort personnel."