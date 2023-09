Plus de marcheurs que de pédaleurs aux balades de la CCATM de Geer

Huit et seize kilomètres, voici la longueur des deux parcours qui ont permis à de nombreux motivés de découvrir la campagne geeroise et ses alentours. À l’occasion de la Semaine de la mobilité, la CCATM (Commission consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité) de Geer invitait marcheurs et cyclistes à prendre part à ses balades guidées. "Le parcours, on essaie de le varier chaque année, explique Catherine Wollseifen, présidente de la commission geeroise. On a plusieurs atouts dans la région, notamment la réserve, qui est un passage très apprécié, mais aussi les nombreux chemins de promenade du Geer. Et avec plus de 150 inscrits, rien qu’en matinée, on peut dire que cette année est un bon cru. Ce qui nous a par contre surpris, c’est la proportion entre les cyclistes et les marcheurs. Ces derniers étaient les plus nombreux. C’est la première fois."