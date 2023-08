Geer: la démolition de l'ancienne poste terminée pour la rentrée de lundi

Le bâtiment autrefois de la poste appartient à la Commune depuis quelques années déjà. Elle l’avait acheté pour près de 250 000€ "pour éventuellement une extension de l’école qui est juste à gauche, explique le bourgmestre. En échange, on a relocalisé un point poste dans un bâtiment communal, de l’autre côté de l’école." La Commune envisageant d’agrandir par l’arrière la cour de récréation, d’aménager des places de parking sur l’avant pour le personnel enseignant. Un budget de 80 000€ ayant été arrêté pour cela.

Le bâtiment s’est cependant fortement délabré ces dernières années. Et le besoin d’agrandir l’école a poussé les autorités communales à lancer la démolition du bâtiment début juillet dernier. Travaux de démolition qui sont en passe de se terminer. "Le plus gros sera terminé pour ce week-end", ajoute Dominique Servais en accord avec la société adjudicataire Croes. "Il reste une partie à démolir. Un garage et son grenier, à droite du bâtiment, qui seront démontés un samedi de septembre." Pourquoi ne pas le démolir dans la foulée ? "Pour des raisons techniques."

Des conteneurs pour les classes

Pour la rentrée scolaire de lundi, le trottoir sera dégagé et "on aura le soleil – enfin, je l’espère – en lieu et place de ce gros bâtiment jaune". Le parking où se garent les enseignants sera lui aussi accessible. Et les lieux seront sécurisés.

Et l’extension de l’école alors ? "Le projet est en cours", souligne le bourgmestre. Et cet agrandissement passera par la pose de conteneurs pour accueillir deux classes et un bloc sanitaire en fin de cette année. Pour la construction d’une extension en dur, il faudra encore attendre un petit temps, et déjà la promesse de subsides.