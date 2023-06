Geer: "Le projet éolien n'est pas abandonné"

Et bien, rassurez-vous (ou pas, c’est selon la sensibilité de chacun), HesbEnergie a toujours l’intention de mener son projet à bien. "On ne l’a absolument pas abandonné, détaille Pierre Audrit, chargé de mission pour HesbEnergie. On en est actuellement à l’étude d’incidences."

Étude d’incidences qui durera un an, "jusqu’au printemps prochain", et qui permettra notamment d’estimer les éventuels impacts sur la faune aviaire mais aussi d’analyser les points qui font peur aux riverains, comme le bruit. "On va procéder à des simulations de bruit. Si on se rend compte qu’on va dépasser le seuil maximum, on pourra décider de mettre en place différentes mesures." La coopérative pourra par exemple décider d’installer des modules de bridage qui permettront de limiter la vitesse de rotation des éoliennes et, donc, le bruit.

L’étude d’incidences tiendra compte des différents paramètres

Plus qu’une simulation, la différence de décibels pourra s’observer sur le terrain. "Il est possible de placer des mats équipés de sonomètres, qui mesureront le bruit avant et après l’installation des éoliennes." Et encore une fois, si on constate un problème, "on pourra installer des modules de bridage ".

Dans cette étude d’incidences, on analysera aussi les effets stroboscopiques. "Et également les risques sur les inondations. L’étude tient compte d’énormément de paramètres, comme le charroi lors des travaux."

"La Commune peut bien entendu rendre un avis mais son moratoire n’est pas rédhibitoire. Ce n’est pas pour autant que le projet ne pourra pas aboutir."

Une fois l’étude d’incidences terminée, on pourra introduire la demande de permis, qui ne risque pas d’être bloquée par le moratoire déposé par la Commune, stipulant qu’elle s’opposait aux nouveaux projets éoliens ? "Elle peut bien entendu rendre un avis mais son moratoire n’est pas rédhibitoire. Ce n’est pas pour autant que le projet ne pourra pas aboutir."

"On va sûrement aussi lancer une pétition"

Pierre Audrit tient également à répondre à Alain Belisse, qui expliquait que la maison la plus proche des éoliennes ne se trouve qu’à 400 mètres. "Il y a effectivement une maison qui se trouve à moins de 720 mètres (NDLR: la distance minimum à respecter) des éoliennes. Mais comme elle ne fait pas partie du plan de secteur, elle est considérée comme isolée." Et donc, dans un cas comme celui-là, la distance minimum est de 400 mètres. "En plus, le propriétaire de la maison n’est pas un opposant au projet."

Car il n’y a pas que des gens contre le projet. "Il y a beaucoup de personnes qui y sont favorables. Nous aussi, on peut lancer une pétition pour montrer que des gens nous soutiennent. D’ailleurs, c’est sûrement ce qu’on va faire."

Et avec ces éoliennes, on produira de l’électricité en circuit court. "Elle sera revendue à Cociter, qui est une coopérative qui revendra directement l’énergie aux citoyens."