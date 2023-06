Le tracteur sur le rond-point à Geer a été restauré par les élèves de l’école Saint-Joseph: "On a travaillé dessus pendant 1000 heures"

Mais quand on connaît l’histoire qui se cache derrière, c’est tout de suite beaucoup plus intéressant. «En fait, ce tracteur a été acheté par la famille Lepage, qui habite à Geer, en 1965, détaille le bourgmestre Dominique Servais. Et c’est d’ailleurs le premier tracteur de marque John Deer qui a été vendu à Geer.»

Et si on ajoute le fait que la machine, qui était en très mauvais état, a été complètement restaurée par les élèves de l’école Saint-Joseph, aussi à Geer, l’histoire prend une dimension complètement différente.

Une inauguration avec la famille Lepage et les élèves

Et avec une aussi belle histoire, on se devait de fêter dignement l’arrivée du tracteur sur son nouveau trône. L’inauguration a donc eu lieu ce mardi soir avec Jannine Lepage à qui le tracteur a appartenu entre 1965 et 2022. Et c’est vrai qu’elle était fière de voir ce tracteur, qui a été d’une grande aide pour faire les travaux des champs et traire les vaches. Il a d’ailleurs aussi servi de carrosse pour les noces d’or de Jannine et de son défunt époux. «Je suis quand même émue, reconnaît-elle. Ça me fait quelque chose.»

Jannine Lepage (au milieu) était quand même émue. ©EDA

À cette inauguration, il y avait aussi Lucas, Rayan et Kylian, qui sont trois des huit élèves qui ont participé à la restauration du tracteur. «C’était long à faire, il y avait beaucoup de boulot, mais c’était un chouette travail», sourit Rayan. Ses deux comparses approuvent.

1000 heures de travail

Et quand Rayan dit que «c’est long à faire», il est gentil, car «on a travaillé sur le tracteur pendant 1000 heures, explique Vincent Merken, directeur de l’établissement scolaire. On a dû démonter les pièces, les nettoyer, enlever la rouille et puis tout remonter.» Mais lui aussi, il trouve que ça en valait la peine. «C’est une vraie fierté de voir le projet aboutir. Le plus chouette, c’est de voir la satisfaction des élèves.» Et effectivement, ils n’avaient pas l’air peu fiers.

Le tracteur sur le rond-point, restauré par les élèves de l’école Saint-Joseph

Un élève un peu particulier

Un autre élève, un peu particulier celui-là, a aussi participé au projet. En effet, Marc François n’est plus un adolescent depuis un certain temps et a même été directeur des Foyers Sainte-Marie pendant 40 ans. «Une fois pensionné, le contact avec les jeunes m’a manqué. Et quand Dominique Gerday (NDLR : le professeur qui encadrait le projet) m’a proposé de rejoindre l’école, j’ai tout de suite accepté. D’autant plus que j’ai toujours adoré travailler la carrosserie des ancêtres.»

Il a fière allure, l'ancien tracteur de la famille Lepage. ©EDA

Et d’ailleurs, le projet n’aurait pas pu aboutir sans lui. «Monsieur Dewulf, qui est le propriétaire d’Agrigeer (NDLR : un magasin de matériel agricole qui se trouve à côté du rond-point) m’a dit qu’il souhaitait mettre le tracteur, qu’il venait d’acquérir, sur le rond-point. Je lui ai directement proposé que l’école s’occupe de le remettre en état.» Lui aussi y voyait une très belle occasion de mettre les jeunes en valeur.

Et près d’un an après le début de la collaboration, voilà la famille Lepage, la Commune, l’école Saint-Jospeh et Agrigeer réunis autour du rond-point pour célébrer l’aboutissement de cette collaboration. Une belle synergie comme on les aime tant à Geer.