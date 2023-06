A Geer, Marine Herman transforme le lait local en glace mais aussi en fromage et yoghourt

Le soleil brille, il fait chaud ! Quoi de plus agréable que de déguster une bonne glace. Et, quand elle est fabriquée avec du bon lait de ferme, c’est encore mieux ! Le lait justement, est devenu une spécialité pour Marine Herman à Hollogne-sur-Geer. Elle forme un beau duo avec Dieudonné Kessenne. Dans sa ferme située rue Chânet à Hollogne-sur-Geer, il possède une cinquantaine de vaches laitières. Au même endroit, Marine Herman s’occupe de l’atelier de transformation. "C’est ainsi qu’avec le lait des vaches de Dieudonné, je le transforme en glace mais aussi, en fromages, yoghourts, crèmes dessert", explique Marine Herman. Afin de se faire connaître, dimanche, Marine avait installé un comptoir sur le devant de la ferme de Dieudonné. "Dans mes glaces, tout est local, non seulement le lait produit par les vaches mais aussi, les fruits comme les fraises."