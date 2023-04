Des explications sur les chats errants

Mais les débats ne s’étaient pas passés comme prévu la dernière fois… "Visiblement, certains ont compris que “Poils et moustaches” n’était plus active du tout, indique Evelyne Kerzman, 3e échevine. Il s’agit d’une erreur: “Poils et moustaches” existe toujours, elle n’est tout simplement plus active chez nous depuis quelques mois."

En effet, la convention entre l’ASBL et la Commune de Geer avait tout simplement pris fin. Ce qui n’apparaissait pas clair pour l’opposition Geerons Ensemble, qui avait donc demandé des explications à ce sujet.

La sucrerie rachetée

Dans les points d’actualité, l’opposition s’est questionnée sur le rachat de la sucrerie de Hollogne-sur-Geer.

L’endroit, désaffecté depuis de nombreuses années, aurait en effet trouvé acquéreur. "Nous n’avons été prévenus qu’après cette décision de rachat, précise le bourgmestre, Dominique Servais. Nous ne savons pas exactement ce qu’il en retourne mais nous serons bien entendu tenus au courant de la décision."

À savoir que, jusqu’ici, la sucrerie appartenait encore à la Raffinerie tirlemontoise.

L’endroit n’est plus utilisé depuis 2009.