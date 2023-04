Après la destruction de l'ancienne poste de Geer en 2023, une nouvelle construction pour l’école en 2024

Pourquoi la Commune souhaite-t-elle détruire ce bâtiment ? Premièrement pour agrandir par l’arrière la cour de récréation, dont une partie sera engazonnée. À l’avant du site, des places de parking vont être aménagées, ceci à destination du personnel de l’établissement scolaire en vue de faciliter son stationnement. "C’est pour ces projets qu’avait été achetée l’ancienne poste à l’époque. Et ils sont prêts à voir le jour. On agrandira la cour avec des aménagements provisoires et créera les places de parking dans la foulée de la destruction, car on ne va pas laisser le terrain en friche." Un budget estimé à 80 000 € est prévu pour le démontage de l’ancienne poste, la création des places de stationnement et les aménagements provisoires de la cour de récréation.

Un réfectoire et un dortoir

Un projet plus grand encore est réservé à l’école communale. "On compte, en 2024, construire un nouveau bâtiment (NDLR: la Commune penche pour des modules bien que rien ne soit encore figé dans le marbre) qui accueillera un réfectoire ainsi qu’un dortoir pour la sieste des petits", ajoute le mayeur, qui précise que ce dortoir se trouvera à l’écart des classes pour que les enfants ne soient pas dérangés durant leur "dodo" par les va-et-vient des écoliers. Dans le cadre de ces travaux d’extension de l’école, des aménagements plus élaborés verront également le jour dans la cour de récré.

Tout cela n’est encore qu’à l’état de projet, bien entendu, et des discussions avec la direction de l’établissement scolaire auront encore lieu pour préciser les besoins.