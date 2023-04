Les travaux de la rue de Waremme passent de 60 000 à 550 000 €

Il a été question du PIC (pour Plan d’investissement communal), jeudi soir, en séance publique du conseil communal de Geer. Et notamment des travaux de la rue de Waremme et de ses nouveaux trottoirs. "C’est un dossier qui a débuté en 2019, rappelle le bourgmestre, Dominique Servais. Un montant de 60 000 € avait tout d’abord été inscrit avant que d’autres projets viennent s’ajouter pour cette même rue. C ela, grâce aux impétrants." L’AIDE (Association intercommunale pour le démergement et l’épuration des communes de la province de Liège), souhaitait poser un collecteur au centre de Hollogne-sur-Geer. Suite à cela, il a finalement été décidé d’en profiter pour remplacer l’ensemble de l’égouttage et de ce fait, refaire entièrement la voirie.