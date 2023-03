L'abattage des peupliers du bois de Saint-Hubert, à Geer, sont un mal pour un bien...

Depuis quelques jours, l’entreprise Cohout procède en effet à un entretien de ce bois qui appartient à la Commune. Entretien qui passe par l’abattage de nombreux peupliers arrivés en fin de vie. "Cela représente 400 m3 de bois, note Nicolas Delhaye, agent du DNF (Département Nature et Forêt de la Région wallonne). Soit la forêt qui fait environ 4,5 ha mais aussi l’alignement d’arbres dans la prairie."

Comme souvent, sur les réseaux sociaux, des citoyens se sont émus de cette situation sans chercher plus loin. Certains allant même jusqu’à insinuer que cet abattage allait laisser la place à des constructions.

Il n’en est rien. "Ce bois est géré par le DNF, explique le bourgmestre Dominique Servais. Cela fait quelque temps qu’on a constaté que les peupliers étaient en fin de vie. Ils représentent même un danger public puisqu’il y a eu des chutes de branches. Le DNF a fait un rapport et on a décidé de cet entretien, qui passe par des abattages dans les règles de l’art."

Pour répondre aux critiques, le bourgmestre reconnaît que ces abattages modifient profondément le paysage. "Mais la nature va reprendre ses droits. Il y a beaucoup d’essences qui étaient étouffées par les grands arbres et qui vont reprendre. On va maintenant étudier avec le DNF un programme de replantation."

"Dans la mesure du possible, on essaie de laisser la place à la régénération naturelle, ajoute Nicolas Delhaye. Sous les peupliers, il y avait déjà un sous-étage boisé avec des frênes, des saules, des érables qui vont pouvoir mieux se développer. On attend généralement de 3 à 6 ans avant de voir si c’est nécessaire de replanter. Mais, ici, on doit encore étudier avec la Commune pour voir s’il y a lieu de replanter dès l’automne prochain."