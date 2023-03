La Geeroiserie, nouvel espace communautaire à destination des seniors et personnes isolées à Geer

"Cette initiative cible les seniors, les personnes isolées et permet de pallier leur carence en lien social, explique Mathilde Rigo, éducatrice spécialisée pour l’action sociale geeroise et coordinatrice du projet. L’idée, c’est de faire se rencontrer ces personnes autour de repas et d’activités diverses ; de susciter l’échange et leur faire prendre du bon temps."

Et si la Commune a décidé de répondre à l’appel à projets, "c’est parce qu’il y avait une vraie demande de certains habitants pour ce type d’initiative. D’autant plus qu’il n’existait rien de ce genre à Geer pour les seniors."

Plusieurs conditions doivent toutefois être réunies pour bénéficier de la subvention de l’AViQ: l’organisation d’un repas par semaine, d’ateliers créatifs et ludiques mais aussi faire de la prévention. Permettre un accès à l’espace 15 heures par semaine aux membres de la communauté fait également partie des prérogatives.

"Le tout sur base des demandes exprimées par les personnes à qui l’espace communautaire s’adresse", ajoute l’éducatrice spécialisée, qui précise que le projet restera en place jusqu’au mois d’août minimum. "Il pourra être reconduit ensuite si l’AViQ estime qu’on remplit toutes les conditions", et ainsi être à nouveau subventionné.

"Je demande une certaine régularité"

Parmi les activités proposées (lire par ailleurs), on retrouve des ateliers, des balades, des repas, des jeux, des activités sportives… "Les personnes cibles qui veulent prendre part à nos activités peuvent me contacter mais je demande une certaine régularité de la part des participants. Ici, on forme un groupe, une communauté, dont le but est de créer et souder des liens." Pas de one-shot, donc, pour participer aux diverses activités proposées par l’espace communautaire geerois.

Si vous avez envie de prendre part aux activités de l’espace communautaire de Geer, il suffit de prendre contact avec Mathilde Rigo au 0455/15 93 58.