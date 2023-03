Des œufs de Pâques à vendre pour financer des projets du Refuge et de la Bernache

C’est une tradition bien ancrée en Hesbaye puisque c’est la 42e année que le service d’accueil de jour pour adultes handicapés Le Refuge et le service résidentiel de nuit La Bernache organisent leur traditionnelle vente d’œufs de Pâques. Des œufs durs colorés et des œufs en chocolat vendus en porte-à-porte, dans des magasins de proximité et sur plusieurs marchés de la région de Waremme, Hannut et Huy. C’est que les bénéfices engendrés lors de cette vente, qui se déroule cette année du 10 mars au 10 avril, constituent "un supplément devenu indispensable", résume Muriel Longueville, responsable pédagogique au Refuge. "Le Refuge et La Bernache sont tous deux agréés par l’AviQ mais La Bernache n’est que partiellement subsidiée, ce qui ne suffit pas" pour offrir l’encadrement voulu aux résidents. Alors, en plus des habituels souper annuel, vente de lasagnes ou activités de services-clubs ou de Cap 48, il faut chercher d’autres sources de revenus. Comme la vente des œufs de Pâques, donc. "Chaque année, les bénéfices nous permettent de faire des excursions avec les résidents, d’acheter du matériel adapté ou pour des activités créatives ou encore pour faire des activités pédagogiques avec les résidents comme des séances d’hippothérapie, de natation, de boccia…"