Des travaux à Omal jusqu’octobre

Depuis lundi, rue Jules Stiernet à Omal, des travaux sont en cours au bord de la route. Au programme: création de trottoirs sur 2 km de distance. Une bordure va également être installée pour rendre le nettoyage du bas-côté plus aisé. Six phases sont prévues pour l’ensemble des travaux. "Nous allons chaque fois organiser des réunions de chantier pour que les riverains puissent s’exprimer et donner leurs impressions ou recommandations par rapport à leur propriété", indique Dominique Servais, le bourgmestre. Celle-ci devrait se tenir les mercredis à 10 h 30.