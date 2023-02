Bientôt un coordinateur POLLEC pour la Commune de Geer?

Bientôt un coordinateur POLLEC à Geer ? C’est la question posée aujourd’hui dans la commune hesbignonne. Mercredi, lors d’un conseil communal presque entièrement dédié à cette question, la majorité a fait part de sa volonté de répondre à un appel à candidatures de la Région wallonne. "Il n’est pas encore question à proprement parler de travaux et de ce genre de choses, précise l’échevin Voirie et Mobilité, Didier Lerusse. Il est avant tout question d’obtenir un subside, de 192 000 € à peu près, pour l’engagement d’un coordinateur POLLEC qui devra gérer différents projets orientés énergie et climat."