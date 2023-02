La dernière banque de Geer s’en va : une solution avec Batopin ?

Dans ce dispositif de restructuration, les quatre banques privées (Belfius, ING, BNP Paribas Fortis et KBC) se sont regroupées pour pallier les retraits des machines. "La Commune n’a pas réagi à notre sollicitation. On sera obligé de courir à Hannut ou Waremme pour avoir du cash. On nous parle d’écologie et d’économie mais on nous demande de faire des kilomètres supplémentaires pour avoir le droit de retirer du liquide. C’est insensé, clame le chef de groupe de l’opposition. La pétition a déjà récolté une centaine de signatures et vise donc à faire bouger les choses. On aimerait que le collège communal prenne ses responsabilités et entame les démarches. Tout est là mais ils ne font rien. On ne se sent pas entendu."

Et ce qui inquiète d’autant plus Yves Fallais, c’est la question des personnes plus fragilisées. La disparition des guichets de banque de proximité impacte durement l’autonomie de personnes âgées. "Pour les citoyens qui ne savent pas se déplacer, comment vont-ils faire ? Ma maman est par exemple dans le cas lorsqu’elle a une aide à domicile qui vient chez elle et qu’elle n’a pas de cash. Il y a bien un distributeur installé dans le bâtiment de la poste mais il n’est pas ouvert en permanence, comme il se trouve à l’intérieur. C’est une solution partielle seulement", argumente encore le conseiller communal.