A Geer, l'opposition se pose des questions quant au budget estimé pour la création d'un trottoir

Le bourgmestre, Dominique Servais, a en effet annoncé un montant d’environ 120 000 € supplémentaires pour ce nouveau trottoir. L’opposition "Geerons Ensemble" pense même que ça ira largement au-delà. "Oui, c’est une estimation. Environ 120 000 € de plus pour l’évacuation des terres, auxquels il faut ajouter un supplément d’environ 35 000 € pour des bordures. Un tronçon de bordures neuves, non métré au départ soit 750 mètres de plus. Oubli ? Souci d’économie ? Ou naïveté du collège ?" Joëlle Pirson et Yves Fallais l’affirment: aucune étude de sol n’a été demandée auparavant. "Des terres polluées sont présentes, avec présence de zinc notamment. L’avenant au cahier des charges stipule 400 m3 de terres polluées à évacuer." "Geerons Ensemble" trouve cela étrange. "Oui, c’est justement la limite maximale pour que le nouveau décret Walterre ne demande de contrôles supplémentaires. Avec ce cubage de 400 m3, il est uniquement demandé une traçabilité. La société amenée à réaliser les travaux d’enlèvement et d’évacuation des terres demande 129,14 € par tonne. 400 m3 correspondent à plus ou moins 750 tonnes. D’où la somme supplémentaire."

Pour l’opposition, le même tonnage pose question

Les deux conseillers de l’opposition craignent également pour la qualité du travail. Car, d’1 m 50 de largeur du trottoir, le collège passe à 1 m 30. "Tandis que l’épaisseur des fondations du trottoir est ramenée de 27 cm à 15 cm, ce qui permet un gain de 250 m3 de terres polluées à ne pas évacuer. La Commune confirme ne pas conserver les terres alors que, dans son rapport, il est écrit “Création d’un site récepteur”. Le point des merlons pour contrer les coulées de boue est identique au dossier précédent. Réaliser un même marché “Travaux divers de terrassement et poses de bordures” en deux lots ? Chacun de 400 m3 d’enlèvement et d’évacuation de terres afin de ne pas dépasser, à nouveau, le cubage qui exigerait, en plus de la traçabilité, de réaliser un contrôle des terres pour pouvoir respecter le décret Walterre…"

Enfin, l’opposition "Geerons Ensemble" trouve aussi regrettable qu’une réunion ne soit pas organisée avec les riverains de la rue Jules Stiernet afin de leur donner la parole et leur éviter ainsi la hantise de détériorations éventuelles.