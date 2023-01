Des balades « FromaGeer » organisée d’ici la fin de ce mois de janvier

C’est là que sont nées ces balades, mais avec une petite touche supplémentaire: en plus des fondues au fromage, des barbeclettes seront mises à disposition. "On n’a vu ça nulle part jusqu’à présent", remarque Cédric Kinon.

À l’aide de bougies, il sera donc possible de faire cuire son fromage dans un poêlon au beau milieu de la campagne. Les participants n’auront qu’à s’inscrire via le site internet www.labaladefromageer.be. Il suffira alors de choisir entre fondue et barbeclette, ainsi qu’un itinéraire à suivre. "Les balades varient entre 4 et 14 kilomètres, précise Cédric. On met tout à disposition: le sac à dos, le réchaud à gaz ou la barbeclette, des couverts et des assiettes." Seule chose à prévoir, une couverture de sol. "Les boissons ne sont pas comprises mais nous en vendons également si besoin."

Pour ce faire, les Geerois collaborent notamment avec la brasserie du Flo et la brasserie de Hosdent. "On ne peut pas faire plus local, sourit le jeune homme. Mais on garde également des classiques." Des apéritifs sont également disponibles, avec notamment les chips geerois ReBEL.

Entre 18,50 et 22 €

Concernant les prix, ils varieront suivant le choix effectué. "La fondue commence à 18,50 € jusqu’à 21 € par personne, tandis que la barbeclette est à 22 €, résument-ils. On peut tant que maintenant aller jusqu’à 12 personnes par fondue et six pour la barbeclette."

Le couple explique par ailleurs qu’ "en théorie, il est possible de s’arrêter n’importe où tant que la balade n’est pas clôturée et/ou avec un panneau propriété privée." Ouverture des inscriptions dés le 28 janvier pour chaque week-end. "Les six premières personnes qui effectueront une commande de plus de 80 € recevront une bouteille de vin." De quoi donner l’eau (ou le fromage) à la bouche…