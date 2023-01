Les pensionnés se sont enfin retrouvés à Geer

"Ce n’est pas toujours facile d’accueillir de nouvelles personnes, regrette toutefois Michèle Kinnart, membre du comité des pensionnés. On aimerait que tous les pensionnés puissent en profiter, mais il faut pouvoir les motiver."

Cela dit, ce sont près de 75 personnes qui ont tout de même participé à ce repas de fêtes (*), organisé par un comité existant depuis de nombreuses années déjà. "C’est sœur Marie-Hélène, qui œuvrait au Foyer Sainte-Marie, qui a initié ce comité", indique-t-elle.

Le but de cette initiative, c’est avant tout permettre aux personnes parfois isolées de sortir de chez elles et de retrouver une vie sociale. Cela passe également par d’autres événements: le barbecue d’été, des excursions… "On aimerait également créer quelques nouvelles activités, comme des leçons de cuisine ou de création de bouquets de fleurs", ajoute Liliane Delathuy, également membre et présidente du CPAS.

(*) Selon le site WalStat, il y avait 514 Geerois âgés de plus de 65 ans au 1er janvier 2022 (dernier chiffre disponible). Soit 14,6% de la population, alors que la moyenne de l’arrondissement Huy-Waremme est à 19%.