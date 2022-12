Bientôt du padel à Geer ?

De nouveaux projets se profilent dans la commune de Geer. En présentant son budget 2023, lors du conseil communal, lundi soir, la majorité a notamment fait part de sa volonté, conjointe avec le club de tennis, de créer deux terrains de padel et un troisième terrain de foot à côté des terrains déjà existants. "Un accord est passé avec le propriétaire du terrain vague à côté, indique Dominique Servais, le maïeur. Nous pouvons jouir de cet espace pour créer trois nouvelles zones." Point de vue budget, il s’agirait de 100 000 € pour le football, et 120 000 € pour le padel, conjointement avec le club de tennis dans ce cas-ci. Pour l’opposition, aucun avis n’est clairement émis pour l’instant. "C’est évidemment le bienvenu pour les jeunes car c’est à la mode en ce moment, souligne Joëlle Pirson. Mais nous n’avons pas beaucoup d’infos, et peut-être serait-il plus judicieux de créer un seul terrain mais couvert, que deux en plein air. On risque sinon d’avoir peu d’utilisation par rapport au coût que cela va entraîner…" Le lien avec le club de tennis chiffonne également. "Il y a un risque selon nous qu’il faille être affilié pour y avoir accès." Enfin, le timing semble interpeller la conseillère de l’opposition. "Je crains qu’il ne s’agisse d’un nouveau coup de pub d’avant élections…", assène-t-elle.