Romain Landeloos et Margaux Remacle feront leur dernier voyage ensemble ce samedi

Une volonté des familles pour respecter l’amour que le couple avait l’un pour l’autre. "Ils se sont mis ensemble jeunes en se promettant d’être sérieux, confiait Fabrice Landeloos, le papa de Romain. Dans des cas aussi durs, il faut philosopher. On se rassure en se disant qu’il ne part pas tout seul, que lui et Margaux continueront de s’aimer d’où ils sont. Il n’y en a pas un qui reste sur le carreau en se demandant ce qu’aurait été sa vie avec l’autre. Dans notre malheur, on se réconforte comme on peut. Leurs deux âmes sont parties ensemble et le resteront. Nous avons décidé de faire les cérémonies d’adieu avec les deux familles réunies."

Les visites aux familles des victimes seront organisées mercredi, jeudi et vendredi, de 16h00 à 19h00, au domicile de Margaux, dans le village hannutois de Lens-Saint-Remy.

Les deux jeunes seront ensuite enterrés côte à côte ce samedi. Une messe de funérailles sera célébrée, dès 10 h 30, en l’église de Braives, suivie de l’inhumation au cimetière de Geer. Un choix que les parents avaient fait ensemble. "La maman de Margaux voulait avoir sa fille près d’elle pour ces derniers moments, ajoutait le papa du jeune Hutois décédé. Pour leur premier rendez-vous, nous avions conduit Romain à Geer chez le papa de Margaux. C’est comme si la boucle était bouclée en quelque sorte. Le grand-père de Margaux est également enterré à Geer. Ils reposeront auprès de lui."