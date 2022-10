Un espace partagé géré par les bénéficiaires du centre « Jean Théwis »

Géré entièrement par les bénéficiaires

Le magasin de seconde main se divise en deux parties: une consacrée aux jeux de société et livres jeunesse et une autre dédiée aux vêtements pour hommes, femmes et enfants. Le lieu sera géré par les bénéficiaires. "Ils viendront par groupe de cinq accompagné d’un éducateur. Et chacun aura des tâches et des responsabilités", souligne l’éducatrice spécialisée. Ce sont d’ailleurs eux qui se sont chargés de trier tous les vêtements reçus. "Ils nous ont été donnés par des gens qui ont vu ou entendu notre appel sur les réseaux sociaux ou via le bouche-à-oreille. Mais aussi par les familles de l’équipe ou des bénéficiaires." Seuls les vêtements en bon état sont gardés pour le magasin qui sera ouvert à tous. "Les articles seront vendus à très bas prix. Et ils seront gratuits pour les institutions au sens large." Quant aux dons, ils sont ralentis à l’heure actuelle "car on en a déjà reçu énormément" mais l’idée, par la suite, sera évidemment de continuer à avoir un roulement dans les pièces proposées qui varieront aussi en fonction des saisons. "Les gens peuvent donc apporter leurs dons au centre directement ou alors, nous pouvons aller les chercher chez eux. Cela permet ainsi aux bénéficiaires de partager un moment avec les personnes."

L’inauguration de l’espace est donc prévue le 25 novembre prochain. Le magasin sera ensuite ouvert du mardi au vendredi.