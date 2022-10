Grippe aviaire: la réserve du Haut-Geer devrait rouvrir aujourd’hui

"Rien à signaler", lance le bénévole en charge de la réserve naturelle du Haut-Geer, Alain Maertens, qui précise que le foyer de grippe aviaire sur lequel on avait les soupçons était une fausse alerte. Pour rappel, "on avait retrouvé un canard col-vert mort dans la réserve. On avait fait réaliser des analyses et il s’est avéré qu’il était bien porteur de la grippe aviaire. Nous avons ensuite retrouvé deux autres dépouilles d’oiseaux", qui n’ont, eux, pas fait l’objet d’une analyse. C’était il y a une dizaine de jours.