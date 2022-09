La reine Mathilde rend visite aux enfants et adolescents des Foyers Sainte-Marie, à Geer (photos)

À l’approche de cet anniversaire et sous la devise "Avançons ensemble pour le bien-être mental", elle effectue des balades à pied ou à vélo dans les dix provinces du pays et à Bruxelles. Pour souligner l’influence positive que le sport et l’exercice peuvent avoir sur le bien-être mental de tout un chacun.

"Ce n’était pas une visite officielle, c’est pourquoi celle-ci s’est faite de manière discrète, informe le directeur général des Foyers Sainte-Marie, Grégory Pirlet. Elle est surtout venue pour les enfants et pour passer quelques heures avec eux", de 10 à 13 h.

"Elle a aussi échangé avec les éducateurs et a pu se rendre compte du travail qu’on fait ici."

Une balade le long du Geer

Au programme de cette matinée, les enfants ont pu échanger avec la reine mais aussi prendre part à une promenade le long du Geer, sur la balade, après quoi ils ont partagé un dîner dans les bâtiments de l’institution. "Les enfants sont très contents et fiers de voir qu’une personne aussi importante que la reine s’intéresse à eux." Eux qui, rencontrant des problèmes familiaux, peuvent parfois se sentir abandonnés.

"La reine s’est montrée très attentive à chacun des jeunes. Elle a pris des enfants par la main, a discuté avec… Il y avait une proximité à laquelle on ne s’attend pas forcément quand on sait tout le protocole qui entoure cette personnalité", ajoute Grégory Pirlet, qui tient à souligner la spontanéité, le naturel et l’ouverture de la reine Mathilde. "Elle est restée très humaine."