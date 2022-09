Un tracteur volé en pleine journée chez AgriGeer

Cette fois, on peut parler d’une épidémie. Après le vol de deux tracteurs plus tôt cette semaine dans le Condroz namurois (Sovet et Ohey), c’est une troisième machine qui a disparu ce vendredi après-midi. Cette fois en Hesbaye, au sein de l’entreprise AgriGeer, rue de la Spinette à Geer. "Nous venions de réparer un John Deere 7710, précise la concessionnaire agricole Donatienne De Wulf. Lorsque son propriétaire, un agriculteur local a voulu venir récupérer sa machine stationnée sur le parking de notre entreprise en début d’après-midi, il a constaté qu’elle avait disparu."