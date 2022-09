Biogaz Haut-Geer va créer de l’énergie avec des sous-produits animaux

Viande, laine, œufs, lait, poils… la société geeroise veut utiliser tout ce qui est issu des créatures, qu’elles rampent, qu’elles nagent ou qu’elles volent. Évidemment sans maltraitance animale, s’il est nécessaire de le préciser. Oui, mais comment? Par le même procédé que pour les végétaux (lire par ailleurs), à peu de chose près. "Pour pouvoir reprendre des sous-produits animaux, il est nécessaire de les chauffer à 80 °C durant une heure (NDLR: ce processus s’appelle l’hygiénisation) afin d’écarter tout risque pathogène", explique Gaëtan de Seny, cofondateur et administrateur délégué de la société.

L’utilisation de déchets provenant d’animaux implique également quelques exigences. "On a pris contact avec un juriste pour clarifier les conditions nécessaires à la valorisation de ce type de déchets, car c’est très réglementé, notamment par rapport au bien-être animal, ajoute le Geerois. O n sait que ça ne peut pas se faire n’importe comment. Si l’animal est mort d’une maladie, par exemple, on ne peut pas le reprendre." Un agrément est d’ailleurs nécessaire pour pouvoir réaliser des unités de biométhanisation de ce type.

Quoi qu’il en soit, les travaux de construction des unités destinées à la biométhanisation de sous-produits animaux sont en cours sur le site de Biogaz Haut-Geer.

Et, "cerise sur le gâteau", le procédé de purification produit par ailleurs beaucoup de chaleur. "En plus du processus de cogénération (NDLR: qui permet la production de plusieurs énergies) , celui de l’hygiénisation produit beaucoup de chaleur, qu’on peut réemployer."

Une station CNG en projet, mais…

Son biogaz, la société geeroise veut aussi en faire profiter les détenteurs de véhicules qui fonctionnent… au gaz. Pour ça, elle a déjà investi près de 400 000 €. "On a acheté un terrain pour y installer un compresseur de gaz et une station de distribution de CNG pour camions, voitures mais aussi pour certains tracteurs", informe le Geerois, qui précise que 2 millions d’euros devaient encore être investis, ceci pour transformer le biogaz produit sur place en CNG (gaz naturel comprimé). "Mais est-ce que le CNG a encore de l’avenir, on se pose la question avec la crise énergétique actuelle. On commence à douter de la pertinence de ce projet qu’on a développé", puisque le public ne fera, peut-être, plus l’acquisition de véhicule au gaz ces prochains mois, prochaines années. "Même si notre CNG sera moins cher que celui du marché. Faut-il quand même se lancer? On ne sait pas encore."