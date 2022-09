Une première Fête de la liberté au moulin castral de Hollogne-sur-Geer

Une journée détente, pour la famille, bien loin des préoccupations habituelles du café Elle sort. "C’est à la fois lié à notre bar et à la fois pas vraiment, sourit Pierre Kabwe. C’est une manière pour nous d’aller vers une autre clientèle, d’une autre façon, d’aller chercher les personnes au plus près de chez elles, dans le respect de chacun." Le concept, c’est prendre le temps. Se découvrir et passer un moment dans le calme. "Dans un endroit exceptionnel, qu’on doit mettre en avant et qui fait partie du patrimoine du village", résume-t-il.

Un objectif chiffrable? Pas vraiment. "Si on ramène une soixantaine de personnes du village, en plus de nos proches, je serai déjà ravi, sourit l’organisateur. Je pense qu’on a une capacité d’environ 200 personnes par jour." Par contre, la perspective s’étale sur trois ans. "C’est un début, pour voir comment on peut évoluer. En trois ans, on peut se faire une idée sur les envies de chacun, si l’événement peut perdurer."

Rendez-vous donc les samedi 17 et dimanche 18 septembre pour un moment de convivialité et de ressourcement.