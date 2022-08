Geer: les Altesses fêtent leurs 55 ans

Il parvient alors à convaincre ses amis du patro, et le groupe se forme la même année. Jacques chante, Pierrot joue de la guitare, tout comme Dany, Baudouin, le frère de Jacques, s’empare du clavier, Jean-Paul de la basse et Julot, leur ami, de l’accordéon. " Pour le nom, on voulait une consonance française,explique Jacques.Pour se différencier des autres groupes qui prenaient des noms anglais."

Un nom de prunes…

À l’époque, pour pratiquer leur hobby, ces jeunes se faisaient de l’argent de poche en cueillant des cerises. Il n’y avait qu’un pas pour cueillir des prunes… Des prunes Altesses. " Ça nous est venu comme ça,sourit le chanteur.Notre première représentation a eu lieu à la fête des mères de Hollogne-sur-Geer. La deuxième, c’était au concours d’orchestre de la nuit du clan à Waremme. On a obtenu la deuxième place!" Un résultat plutôt impressionnant pour un groupe qui venait juste de se lancer. Et très encourageant pour la suite! Le succès, en tout cas, était au rendez-vous. Au tel point que les Geerois ont décidé d’aider le groupe."La première batterie a été achetée grâce à une collecte auprès des Geerois,se rappelle Jacques.C’était une batterie de fanfare, d’ailleurs!"

À l’époque, les thés dansants sont à la mode. Chaque village organise le sien. Et bien souvent, les Altesses sont à l’affiche. Cette bande de copains dont le line-up a très peu changé avec le temps. Une histoire d’amitié avant tout pour les Geerois!