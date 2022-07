Il veut sauver les anciennes variétés d’arbres fruitiers

Et le Geerois a été agréablement surpris par l’engouement suscité par son appel."En deux jours, plus de 50 personnes m’ont répondu. C’était impressionnant."Des personnes qui ont un ou deux vieux arbres fruitiers dans leur jardin. Des pommiers, des poiriers, des pruniers dont ils ne connaissent pas la variété. Paul-Émile De Wulf tentera de les renseigner mais aussi de sauver ces anciennes variétés.

Fin des années 50, début des années 60, les agriculteurs recevaient une prime pour enlever ces anciennes essences ainsi d’ailleurs que les haies. À l’époque, on prônait un autre modèle basé sur la productivité et on privilégiait les arbustes basse tige. Quelque vingt ans plus tard, changement de cap lorsque"le professeur Charles Populaire s’est rendu compte qu’il y avait quelque chose à faire."Le Centre wallon de recherche agronomique de Gembloux s’est lancé dans la quête des anciennes variétés afin de leur rendre vie. Et aujourd’hui, on propose des primes pour replanter des haies. La tâche à laquelle s’attelle Paul-Émile De Wulf est simple: il veut recréer chez lui ces anciennes espèces d’arbres fruitiers haute tige. Simplement parce que les arbres plantés au lendemain de la deuxième guerre mondiale sont désormais vieillissants… et ne tiendront plus longtemps."Dans dix ans, si on ne fait rien, ils auront disparu."

Alors? Le Geerois a l’opportunité d’installer chez lui une pépinière. L’hiver prochain, il va replanter des porte-greffe de poiriers, cerisiers, pruniers, pommiers."Là, je réponds à tous ceux qui m’ont contacté. J’ai fait un gros listing dans lequel je compile toutes les informations."

Des espèces différentes d’arbres fruitiers haute tige, il y en a tout plein mais"les gens ne les connaissent pas. Ils ne savent pas la variété de ce qu’ils ont chez eux. J’ai lu pas mal de livres, je me suis aussi mis en relation avec des experts. Pour regarder aux échantillons que je vais récupérer."Actuellement, Paul-Émile De Wulf fait cela à titre personnel car cela n’entre pas dans ses missions au sein du GAL, même si c’est un travail d’intérêt public. Mais pourquoi pas, lors du prochain contrat-programme du GAL, d’intégrer une fiche à ce sujet-là. La finalité? Sauvegarder un patrimoine gustatif vivant;"il y a tellement de variétés et de goûts…"

Envie d’aider le Geerois? Vous pouvez le contacter sur paulemile.dewulf@gmail.com ou 0496/389722