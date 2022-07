Envie de ciné en plein air? C’est ce samedi

Ce projet, c’est Cyril Menten, chargé de l’événementiel à Geer, qui le porte. Et le parking de la salle de la liberté, de Hollogne-sur-Geer, accueillera les cinéphiles. Quand ça? Ce samedi, avec une programmation prévue dès 21 h 30."L’endroit est pratique car on a tout un côté pelouse et les gens peuvent s’y installer", note Florence Dabompré. Inutile de réserver, l’invitation est lancée et tout qui veut venir peut. L’entrée a symboliquement été fixée à 1 €."On a prévu un entracte de 15 minutes et on proposera du pop-corn, des chips; il y aura même un bar."

L’administration proposera une seule soirée cinéma en plein air. Avec quel film?"Le fournisseur nous propose plusieurs films à l’affiche. On sonde le personnel de l’administration et le collège communal."Et cette année, le choix s’est porté sur le filmMaison de retraite,film français de Thomas Gilou avec Kev Adams et Gérard Depardieu.