Les seniors revivent, en mode post-Covid

Théâtre, Nouvel An…

"Les aînés ont été demandeurs durant le Covid. Ces moments sont des moments de convivialité, des moments de partage. Et notamment pour les nouveaux habitants seniors qui ont envie de connaître notre village", soulignent de concert les membres du comité des seniors du grand-Geer. Liliane Delathuy (par ailleurs présidente du CPAS), Michèle Devillers, Christine Massagor et Alain Pétré (qui se partage entre BBQ et service) sont unanimes. Le plus jeune des aînés a 62 ans, le moins jeune en affiche 94. L’objectif n’est pas de se substituer aux missions spécifiques du CPAS pour venir en aide aux personnes qui ont souffert d’isolement durant la pandémie. Le comité vise à créer des moments pour briser la solitude, pour rassembler tous ces aînés qui partagent aussi le même type de soucis.

"Outre un service repas à emporter, organisé du jour au lendemain à la place d’un dîner tous ensemble, toutes les activités ont été annulées", déplorent encore les organisatrices. Mais l’avenir s’ouvre sur une pièce de théâtre wallon à Cras-Avernas, une excursion à envisager et le dîner de Nouvel An, début janvier. Les ateliers de bricolage ou de cuisine devraient revenir au programme. L’engouement de ce BBQ constitue un appel…