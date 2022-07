Une pétition signée par 250 riverains: quelles solutions contre les inondations à Geer?

Certains plus exaspérés et désabusés que d’autres mais tous en ont ras le bol. Pour Gaëtan Georges, riverain de la rue de la Chapelle, le constat est le même. "Chez nous il y a eu des travaux récents de voiries et d’égouttage mais ça ne fonctionne quand même pas. Si à chaque fois qu’il pleut, on doit s’inquiéter de savoir comment on va retrouver notre maison en rentrant, ce n’est pas tenable. Il n’y a jamais aucune communication de la part du collège. Sur papier tout est beau mais on voudrait surtout savoir concrètement ce qui va être fait."

À l’image des avaloirs qui saturent, la coupe est pleine pour de nombreux riverains. Le dernier week-end de fortes pluies a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. "Cela fait des années que c’est comme ça, intervient un énième citoyen. Les égouts sont saturés et l’eau remonte chez nous. Je n’ai encore vu aucun ouvrier communal venir nettoyer cette année. Tant que ce n’est pas fait, le problème sera récurrent. Avant d’investir, il serait peut-être bien de faire de la prévention au niveau de vos services sur ce qui peut être fait à l’échelle communale. Tous les accotements sont plein de terre et on laisse en l’état. S’il vous plaît, entretenez vos égouts."

Des fascines, des ballots et une commission inondations

Une intervention citoyenne partagée et soutenue par l’opposition, Geerons Ensemble. " Cela fait des années qu’on signale qu’il y a un manque d’entretien, argumente Yves Fallais, conseiller communal. Il y a un manque d’anticipation. Ce sont des problèmes qui n’ont pas été pris en considération au moment où on avait encore la possibilité d’agir. Ce n’est pas récent." Aujourd’hui, les Geerois veulent savoir ce qui peut être fait pour ne pas voir la situation empirer plus encore. Et concrètement, que prévoit la Commune? "On vous accueille aujourd’hui pour trouver des solutions, répond le bourgmestre Dominique Servais. Au niveau de la communication, j’accepte la remarque et je comprends bien qu’il y ait un manquement même si nous préférons toujours informer quand nous avons des projets concrets. Les éléments qui se déchaînent sont exceptionnels mais doivent bien sûr être pris en considération pour le futur. Mais on a réagi quand il le fallait. Nos services ont été rapidement mobilisés et font ce qu’ils peuvent avec les moyens qu’ils ont. Quant aux aménagements, nous avons fait appel à des professionnels pour évaluer la situation et déterminer les causes. Nous avons par ailleurs procédé à l’installation de fascines et de ballots. Enfin, nous envisageons de créer une commission inondations avec des représentants citoyens pour pouvoir réfléchir et discuter ensemble." Et concernant le manque d’entretien, "c’est vrai que je reconnais qu’il n’y a pas de nettoyage alors que nous sommes équipés, confie Didier Lerusse, échevin des Travaux. Nous avons eu un problème au niveau des ressources humaines mais nous venons d’engager deux personnes pour remplacer celles qui sont absentes." Il ne reste donc plus qu’à espérer que les dispositions prises par la Commune ne fassent pas un plouf.