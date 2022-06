Six élèves, en stage dans le sud de la France

C’est la première fois que l’école secondaire d’enseignement spécialisé Saint-Joseph de Geer participe à ce programme. "Nous avons, en fait, rentré ce projet en 2019. Mais avec le Covid, notre départ a été retardé. Et les élèves sont donc finalement partis cette année" , explique Sophie Vercruysse, enseignante et responsable du projet. L’équipe a fait le choix de partir dans le sud de la France pour éviter la barrière de la langue "mais aussi pour faire en sorte qu’il y ait quand même un dépaysement." Les six élèves de 5eet 6eannées ont été choisis sur base de leurs compétences mais aussi en fonction de leur attitude en classe. "Il fallait également qu’ils soient réceptifs et volontaires. Et c’est vrai que comme c’était la première année, beaucoup étaient réticents car il y a une peur de l’inconnu."

Les étudiants et leurs professeurs ont tous logé dans des bungalows installés dans un camping à proximité de leurs lieux de stage. Une façon pour eux d’apprendre à vivre ensemble. "Il a fallu vivre dans un petit espace pendant trois semaines. Et c’est vrai que c’était un peu une crainte au départ. Mais cela s’est finalement très bien passé. Et pour les professeurs, cela permet de nouer des liens en dehors de l’école."

Les stages aussi se sont très bien déroulés, même s’il a fallu parfois s’adapter au pays. "Il y a des techniques et des matériaux différents. Le rythme est aussi très différent. On avait, par exemple, 1h30 de pause à midi" , expliquent les élèves. L’expérience a, en tout cas, été très enrichissante pour les étudiants. "Et les patrons, sur place, étaient très contents de leurs compétences. Un des élèves s’est même vu proposer un travail comme étudiant durant l’été", souligne Alexandre Massagor, titulaire dans la section Hôtellerie

Dans le cadre de ce programme Erasmus +, l’école s’est vue attribuer 16 bourses pour les élèves et six pour les accompagnants. Cela représente, au total, 40000€ pour deux ans. L’année prochaine, ils seront donc dix à partir. "Et on entend déjà des élèves qui se réjouissent d’y participer."