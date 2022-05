Le tout premier fauconneau de Hesbaye Frost est né à Geer

+ À LIRE | Le couple de faucons pèlerins de retour chez Hesbaye Frost

D’ailleurs, il y a quelques semaines, Hesbaye Frost nous rapportait la présence d’un seul œuf dans le nichoir. Mais deux autres ont été vus depuis. "Ils peuvent éclore avec plusieurs jours d’écart les uns des autres . Mais malgré cette éclosion enthousiasmante, on n’était pas trop optimistes au départ. Car on sait que les pontes ne réussissent pas toujours." L’entreprise ne se réjouit pas trop non plus aujourd’hui car "il est parfois difficile pour les jeunes parents de prendre soin de leur premier bébé. Mais restons confiants."

Espérons maintenant que l’oisillon survive et réussisse à terme à prendre son envol.

La vidéo est à voir ici: https ://fb.watch/dbjrK3kl43/