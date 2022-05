Le couple de faucons pèlerins de retour chez Hesbaye Frost à Geer

Cette année, un couple de faucons pèlerins est revenu s’y installer et y pondre. "Ce n’est qu’après cinq ans, l’an dernier, qu’on a vu arriver pour la première fois un couple de faucons dans notre nichoir" , se souvient Arnaud Crévits, responsable sécurité et environnement pour la société spécialisée dans la culture et la congélation de légumes. "Un couple est revenu cette année et la femelle a pondu au moins un œuf." Peut-être plus mais on ne peut le vérifier puisque l’inclinaison de la caméra installée dans le nichoir ne permet d’en voir qu’un actuellement.

"Évidemment, on ne va pas aller ajuster la caméra maintenant" , au risque que les volatiles abandonnent leur nichée. On peut supposer qu’il s’agit ici du même couple observé l’an dernier puisque ces oiseaux ont leurs habitudes.

«Ces oiseaux, toute une histoire»

Les deux rapaces sont observés autour du nichoir depuis le mois de janvier déjà. "On voyait qu’ils étaient en repérage depuis le début de cette année, en janvier, probablement pour vérifier que le lieu est “sécure”" , ajoute le responsable. Et c’est depuis le 19 avril que la femelle couve ses œufs. "Il leur faut 36 jours d’incubation. On est vraiment impatient de voir si les œufs vont éclore! Ce qui serait très positif. En tout cas, la présence de ces oiseaux est toute une histoire pour l’entreprise."

«Chasser les pigeons»

Les faucons pèlerins ont la particularité de se nourrir d’autres oiseaux dont font partie les pigeons. Et ces derniers sont nombreux à venir se nourrir chez Hesbaye Frost, ce qui est un problème. "Ces oiseaux s’introduisent dans le bâtiment, ce qui pose quelques problèmes… En hiver, les pigeons viennent pour se réchauffer. Mais ils viennent aussi manger les déchets de légumes qu’on destine notamment à l’alimentation bovine."