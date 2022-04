Geer| 400000 euros budgétisés pour le club de pétanque

«Nous avons dû envisager de remplacer l’entièreté des murs pour plus de stabilité»

En effet, le projet de rénovation s’est avéré recevable. Et il est assez important. "Au départ, nous ne parlions que de la toiture et du bardage. Mais finalement, nous avons dû envisager de remplacer l’entièreté des murs pour plus de stabilité. On garde la même surface mais cela demande tout de même un permis de bâtir", précise le mayeur. Avec une volonté de faire les choses bien, ce qui a fait grimpé l’enveloppe jusqu’à 400000euros. Montant qui pourrait donc être subsidié aux trois quart par la Région wallonne si le projet est retenu. " Le collège n’a évidemment pas hésité mais il nous fallait l’avaliser d’abord auprès du conseil communal pour que cela soit acté".

Les travaux en 2023?

Conseil qui a évidemment voté "pour" à l’unanimité pour ces travaux, qui devraient être lancés en 2023 selon les estimations du maïeur, en fonction de l’octroi du permis. " On veut vraiment rendre l’endroit attrayant comme on l’a déjà fait dans d’autres de nos bâtiments" affirme-t-il.