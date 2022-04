GEER | Kurt Cobain sauce Champagne

Si tous les musiciens du groupe se sont retrouvés par la suite dans le circuit aux côtés d’Axelle Red, Alice On The roof ou dans l’équipe de The Voice , Manu a été toutefois touché par la fin de ce beau projet.

Fan depuis toujours de Nirvana, il se lance alors dans une réinterprétation des titres de Kurt Cobain: "Dès le départ, il était hors de question de faire un groupe de cover, j’avais trop de respect pour cette idole de mon adolescence. J’avais envie de travailler avec des musiciens plutôt folk, des gens avec qui j’ai beaucoup à partager humainement. C’est ainsi que j’ai pensé à Didier Laloy et au violoniste Damien Chierici qui y ont mis beaucoup de leur personnalité."

Et le résultat est on ne peut plus original, sur le plan musical d’abord, totalement en décalage avec les versions bien crades et à la rythmique sauvage du groupe grunge: imaginez Nirvana à la guitare acoustique, violon et accordéon! De plus, en reprenant cet album mythique, Manu Champagne a aussi voulu raconter une histoire: "Avec ces textes du début des années 90, Kurt Cobain devançait ce qui se passe aujourd’hui avec les dérives de la mondialisation, la course derrière l’argent, des choses qu’il dénonçait déjà à l’époque, comme un premier regard vers l’internet, Amazon et tout ce qui allait suivre."

Jeunesses musicales

Du coup, ce projet intitulé "Folk Nevermind" ne se limite pas à la musique, mais prend une valeur éducative bien comprise par les Jeunesses musicales qui font tourner le groupe dans les écoles: "Le concept marche super bien auprès des ados, et même à l’école primaire: on fait monter les enfants sur scène pour leur mettre des percussions entre les mains!"

Le concept séduit non seulement les écoles, mais les dates en salle se confirment – comme à L’An Vert, à Liège, le 6 juin. L’album qu’on vous recommande vient de sortir chez Homerecords.

www.folknevermind.be