Service quatre étoiles chez "Fab’s Gastronomy", nouvelle table d’hôtes à Fexhe-le-Haut-Clocher

Un concept qui ravit les convives, qui passent un moment à la fois convivial et suspendu. "Ils sont servis comme partout ailleurs, mais dans un cadre presque familial, résume le chef. Au début, on recevait des copains, notamment. Puis finalement, on s’est développés. On est toujours dans une phase de réflexion, de doutes, mais on avance." L’homme travaille uniquement avec sa compagne, Magali, qui se charge du service. Parfois, même le chien participe à l’accueil ! "Ça fait sourire, on est chez nous mais on travaille comme au resto." Pas de personnel, donc. Pour l’instant, le couple avance à deux, sur deux créneaux le samedi, et souhaiterait développer le vendredi soir d’ici janvier. "Peut-être lancer une formule lunch aussi le vendredi midi", ajoute le Fexhois.

La prochaine étape: un plan financier, pour voir comment faire évoluer le projet. Et éventuellement prendre du personnel, voire des étudiants. "Le bilan est plutôt positif. On est dans ce qu’on voulait faire: de la gastronomie, proche des clients sans se prendre trop la tête. Le plan, on veut le faire en fonction de l’avis des clients, car le concept est pensé pour eux !, se félicite-t-il. Mais surtout, il faut réfléchir et ne pas aller trop vite." Sa volonté reste intacte: faire de l’artisanal, et tenter le maximum pour faire du "circuit-court". "On va voir énormément de producteurs, pas mal de la région, mais en tout cas ça reste essentiellement du belge." Un menu par mois, selon les saisons, en fonction des produits du marché: la recette fonctionne, et ne demande qu’à se développer.