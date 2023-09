Un conseil communal consultatif des aînés se crée à Fexhe-le-Haut-Clocher: l'appel à candidatures est lancé

Pourquoi la Commune a-t-elle décidé de créer un CCCA ? "Il y a plusieurs raisons . La population à Fexhe est vieillissante mais les gens vivent plus longtemps et gardent un esprit jeune en vieillissant. Ils ne veulent pas rester chez eux à tourner en rond et veulent s’investir et prendre part à la vie communale." Il est vrai que les personnes de plus de 55 ans représentent une part importante de la population fexhoise puisqu’ils sont 1 149 sur les 3 429 habitants que compte la Commune, soit, 33%.

Il y a aussi que la Commune consulte déjà sa population. "On fait pas mal de choses avec les aînés et on les consulte déjà sans forcément passer par un CCCA, ajoute l’élue. Ici, l’idée, c’est donc de continuer à le faire mais de façon plus structurelle et encadrée." Actuellement, ils sont une dizaine à s’être manifestés pour intégrer le CCCA. "Le but en lançant cet appel à candidatures, ce n’est évidemment pas de faire peur aux personnes. D’autant plus qu’être conseiller d’un CCCA ne représente pas un très gros investissement et cela est non contraignant" Avec six réunions organisées chaque année, et qui plus est à des dates qui arrangent un maximum de personnes, la tâche n’est pas si chronophage. De plus, "on n’en voudra à personne de ne pas venir à l’une ou l’autre réunion pour l’une ou l’autre raison. On a conscience que beaucoup ont encore une vie active très chargée."

Et l’échevine d’ajouter que s’il s’agit d’un conseil consultatif avant tout, le collège aura tout intérêt à écouter et prendre en compte ce qui ressortira lors des réunions, vu l’importante part de la population que les plus de 55 ans représentent. "Le travail du CCCA permettra de connaître les différents besoins de cette tranche de la population et de cogérer les projets sur base de leurs avis, ceci en vue d’améliorer leur qualité de vie au sein de la commune."

Pour candidater, il est demandé de retourner le bulletin de candidature (disponible à l’administration communale, rue de la Station 27). Infos au 04/250 10 15.