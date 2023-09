Un whisky bio en préparation chez Belgian Owl à Fexhe-le-Haut-Clocher

Le Belgian Owl en a parcouru du chemin depuis ce 29 octobre 2004, date à laquelle Étienne Bouillon, fondateur et maître distillateur, a rempli son premier tonneau. De 5 hectares à l’origine, la superficie de production d’orge n’a fait que s’étendre au fil des années pour en arriver aujourd’hui à 400 hectares, et à collaborer avec une quarantaine d’agriculteurs. Ce qui permet de produire deux millions de bouteilles par an et ce, au départ d’authentiques alambics écossais !

Depuis deux ans, cinquante de ces 400 hectares sont exploités selon les normes bio. L’idée est donc d’élargir la gamme Belgian Owl en proposant un whisky bio. "La première récolte a été réalisée et, à ce stade, on va bientôt distiller. Sept agriculteurs de Hesbaye sont ainsi engagés dans la production bio. Chacun stocke son orge de manière à pouvoir ainsi identifier d’où elle vient", explique Olivier Bataille, responsable de la production bio pour Belgian Owl. Si bien que, sachant qu’il faut laisser vieillir au moins trois ans, la distillerie du hameau de Goreux devrait proposer son premier whisky bio d’ici 2026 ou 2027.

À ce jour, la gamme se compose de Single Malt ; l’un de 3 ans d’âge et l’autre de 4 ans et plus ; de Single Cask ; dont un titrant à 71% ; ainsi que du New Make, soit le distillat qui ne peut être nommé whisky tant qu’il n’a pas atteint trois ans d’âge mais jugé d’une qualité exceptionnelle. Une gamme actuellement disponible en Belgique, notamment chez des cavistes, et non dans la grande distribution, ainsi que dans une vingtaine de pays d’Europe. Le whisky Belgian Owl se dégustera même jusqu’en Asie puisqu’il entrera prochainement en Chine, au Japon et en Corée !