La rue de Jeneffe va être refaite de fond en comble à Roloux

La commune de Fexhe-le-Haut-Clocher aussi compte pas mal de rues en mauvais état, ont reconnu le bourgmestre Henri Christophe et l’échevine des Travaux, Carole Nachtergaele, lors du conseil communal de mardi soir. "Effectivement, plusieurs raisons expliquent cela et notamment le fait que beaucoup de rues n’ont pas de coffre. Avant, les travaux consistaient juste en la pose d’une couche de tarmac, poursuit Carole Nachtergaele. Aujourd’hui, le charroi est de plus en plus lourd."