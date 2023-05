Travaux 2022-2024 à Fexhe: la rue de Noville tombe à l’eau

Le PIMACI (Plan d’investissement mobilité active communal et intermodalité) aussi a été revu à la baisse. "On voulait installer des parkings pour vélos dans des villages de la commune, mais on ne pourra pas le faire."

Par contre, on n’a pas abandonné le projet d’installer un parking vélo sur le parking de la gare, qui sera également refait. "Le PIC et le PIMACI interviendront tous les deux. Le montant total des travaux s’élèvera à 400 000€."

Autre projet conservé: le chemin du pont de messe. "Il est en très mauvais état et, par endroits, il ne fait que 50 centimètres de largeur. Avec les travaux, on va le bétonner et l’élargir à deux mètres." Montant des travaux: 200 000€.

Si la rue de Noville a été abandonnée, on a toujours l’intention de procéder à la réfection de la rue du monument. "On va également refaire les égouts." Ici, un budget 800 000€ est prévu.