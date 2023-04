Ils volent du matériel équestre de grande valeur dans une écurie de Fexhe-le-Haut-Clocher

Dans la nuit de samedi à dimanche, un important vol de matériel équestre a été commis dans une écurie privée située à Fexhe-le-Haut-Clocher. Il était environ une heure du matin lorsque deux individus se sont introduits dans les locaux d’une écurie privée pour y dérober du matériel équestre de grande valeur. "Les auteurs ont volé quatre selles et un bridon", indique Isabelle, une dame qui fréquente l’écurie. "Il s’agit de selles de marque et qui ont un numéro de série gravé." Les suspects ont été filmés. Ils ont agi de manière méthodique et n’ont pas emporté n’importe quel matériel. En effet, ils ont pris le soin de vérifier qu’ils volaient le matériel de plus grande valeur ! "Les voleurs ont été filmés en train d’enlever les housses pour vérifier les selles avant de choisir les plus chères. Ces selles sont reconnaissables et contiennent un numéro de série qui permet de les identifier à coup sûr. Ils ont laissé sur place les selles de moindre prix."