Fexhe-le-Haut-Clocher mise sur la supracommunalité

Le premier concerne un marché public conjoint à propos de l’achat de vêtements de travail et de bottines de sécurité. "On va s’associer avec Remicourt et Donceel", précise le bourgmestre, Henri Christophe.

Si le marché, qui ne s’élèvera pas à plus de 140 000 €, n’a a priori rien de bien extraordinaire. Il est malgré tout porteur de sens. "C’est une sorte de fusion entre les différentes Communes, n’hésite pas à ajouter le bourgmestre. Procéder de la sorte est à la fois sain et économique. Les coopérations entre les Communes seront renforcées et on réalisera des économies d’échelle."

Un moine pour lutter contre les inondations

Autre projet supracommunal, toujours mené avec Remicourt et Donceel: l’installation d’un moine, un dispositif en béton destiné à lutter contre les inondations. "Un cours d’eau, qui passe sur le territoire des trois communes, se jette dans un étang à Fexhe, poursuit Henri Christophe. Mais quand il y a de fortes précipitations, on n’arrive pas à contrôler le débit et Remicourt est inondé."

D’où l’installation de ce moine, au niveau de l’étang. "Il permettra de faire stagner l’eau et donc de réguler le débit du cours d’eau. On a déjà acheté le terrain, qui fait à peu près un tiers d’hectare, pour environ 15 000 €."

Et quant au prix des travaux, "le montant d’achat du matériel sera ridicule. Et les travaux seront réalisés par les ouvriers des trois communes. Certains viendront avec une benne, d’autres avec une grue. C’est un très bel exemple de supracommunalité !"

Si tout se passe comme prévu, le chantier sera terminé pour la mi-mai.