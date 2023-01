Le nouveau pôle santé du Haut Clocher propose une offre encore inexistante

C’est alors que vient le temps pour sa maman avocate de prendre sa pension. L’aventure démarre alors: "Je me suis dit que c’était l’occasion de me lancer. J’ai donc récupéré son cabinet." Un espace composé de deux pièces au rez et de deux autres à l’étage qu’Hélène propose à la location, à des spécialistes de la santé. "Mais je ne veux pas louer n’importe comment car l’idée, c’est de proposer une offre qui n’existe pas encore dans le village, ou peu. J’ai eu pas mal de propositions mais de prestataires qu’on trouve déjà en nombre ici ", ajoute cette maman d’un garçon.

C’est pourquoi celle-ci n’a répondu positivement, jusqu’à présent, qu’à deux professionnels: une psychologue clinicienne et une pédicure-podologue spécialisée dans le sport et l’orthèse, "en plus de mon collègue kiné, Jean-Christophe Meny, lui aussi spécialisé dans le sport. J’aspire à proposer quelque chose qui a du sens et de la pertinence".

On cherche encore des spécialistes

Et là, la Fexhoise de 32 ans cherche de nouveaux spécialistes pour enrichir l’offre. "Maintenant que le lieu est prêt, ça me dégage du temps pour aller moi-même chercher les spécialistes qui viendront compléter le pôle." Elle cherche donc un logopède, "pour qui j’observe une grosse demande. Les gens en cherchent et les logopèdes qui existent sur le territoire en cherchent d’autres pour déléguer" ; un diététicien et un posturologue, "ceux qui réalisent et prescrivent des semelles. Il faut aller loin pour en trouver un et il faut des mois pour obtenir un rendez-vous."

Et selon elle, ce type de pôle est idéal pour les thérapeutes qui démarrent. "C’est une façon pour les jeunes qui se lancent de le faire sans trop de risques, car ils viennent prester via un système de location à la journée ou à la demi-journée."

Vous êtes un des spécialistes susmentionnés et êtes intéressé d’intégrer le pôle santé du Haut Clocher ? Il suffit de prendre contact avec Hélène Galopin au 0493/52 79 49 ou par mail à helenegalopin@hotmail.be. Sur Facebook: « Pôle Santé du Haut Clocher ». www.helenegalopin.be