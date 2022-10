6 km de haies à Fexhe pour revoir courir les lièvres et faisans

Mardi et mercredi, la plaine hesbignonne, du côté de Voroux, a vécu un moment important de son histoire. Alors que, depuis un demi-siècle, on y privilégiait les grandes cultures en rasant taillis, bois et haies, pour la première fois depuis longtemps, on y a replanté des haies. Et pas qu’un peu puisque c’est une double rangée qui a été repiquée sur un total de 3 km. "Notre objectif, c’est de faire revivre la plaine, témoigne Thibaut Roberti, l’agriculteur propriétaire des parcelles autour desquelles les haies ont été plantées. On veut revoir courir le lièvre et les faisans dans nos campagnes."