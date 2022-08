Première moisson bio pour le whisky Belgian Owl de Fexhe-le-Haut-Clocher

Provenant de sept fermes certifiées, chaque lot de culture sera distillé séparément."Nous allons malter, distiller et faire vieillir l’orge, agriculteur par agriculteur. Le Belgian Owl sera donc un whisky de terroir et parcellaire. Et chaque bouteille aura une traçabilité, du champ à la bouteille."Une belle reconnaissance pour les agriculteurs hesbignons. " Et cela fait partie de mon objectif depuis le départ avec Belgian Owl: mettre en valeur l’agriculture locale."

Un whisky bio dans trois ans

La distillation de cet orge biologique démarrera en janvier 2023. Le whisky single malt, trois ans d’âge, sera donc prêt à être dégusté à partir de 2026. Le spiritueux aura, de ce fait, l’appellation bio. Ce qui existe encore très peu à l’heure actuelle. " Ce n’est pas encore la norme", précise Étienne Bouillon. Reste à savoir si ce whisky sera différent des autres."On verra dans trois ans."

Pour le maître-distillateur, il y a, en tout cas, des consommateurs à toucher avec ce whisky bio."Il y en a qui font attention à une protection différente de la terre. Pour eux, ce sera donc l’occasion de goûter le Belgian Owl tout en respectant leurs valeurs."

Si, aujourd’hui, seule une partie de l’orge utilisée par la distillerie est biologique, celle-ci pourra-t-elle s’étendre à l’avenir?"On se remet en question tout le temps. Donc aujourd’hui, je ne peux pas répondre à cette question. Mais en tout cas, cela fait partie de notre réflexion."