Gros crash rue du Pont à Fexhe-le-Haut-Clocher: trois blessés (photos)

Un important crash a eu lieu ce mercredi matin rue du Pont à Fexhe-le-Haut-Clocher, au carrefour avec la rue du Mahay, à la limite avec la commune d’Awans. Les pompiers de Hesbaye ont été appelés à 11h40 et ont envoyé une de leurs ambulances de Waremme. Mais les pompiers de Liège sont aussi intervenus en nombre avec une autopompe du poste avancé de Grâce-Hollogne, un véhicule désincarcération, une autopompe du poste avancé d’Ans et un véhicule officier caserne avec 3 ambulances et le SMUR du Mont legia.