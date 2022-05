85 artistes et artisans font découvrir leur art à Fexhe-le-Haut-Clocher (Photos)

Parmi les lieux qui ouvraient leurs portes, il y avait des particuliers mais aussi des salles communales. "La Commune a d’ailleurs mis à disposition un car pour pouvoir accompagner les gens sur le parcours."

Il y avait aussi la "No Name Gallery" qui accueillait à, elle seule, 15 artistes différents. Cette galerie est, en fait, installée dans la maison de Carine Joiris et de son compagnon, Frédéric. Ils y organisent des expositions une fois par an. La dernière en date est baptisée "Spring 22" et c’était justement ce que l’on pouvait découvrir lors de ce parcours d’artistes.

De tous les styles

Et que ça soit là ou dans les autres lieux d’exposition, il y avait de quoi contenter tout le monde: de la sculpture, de la céramique, de la peinture, des photos, du street art, des bijoux ou encore de la décoration. Des créations plus classiques ou plus originales. "C’est très éclectique", souligne Véronique Roland.

La première édition de ces "Découvertes fexhoises" aura, en tout cas, rencontré un beau succès. Et les organisatrices pensent déjà à réitérer l’événement. " On ne le fera sans doute pas tous les ans car c’est beaucoup d’organisation. Mais peut-être tous les deux ans."