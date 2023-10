Un père et son fils de Crisnée poursuivis pour avoir volé dans le recyparc de Xhoris : "Je cherchais un vieux Senseo pour remplacer le mien qui était cassé"

Le fiston, d’une trentaine d’années, a toujours prétendu qu’ils passaient par là par hasard, qu’ils ont vu des sacs poubelle traîner dans l’allée et… que l’occasion a fait le larron. Le père, lui, admet qu’ils se sont rendus là délibérément. Ayant perdu son boulot suite au Covid, il cherchait des casseroles, du métal, des câbles électriques et "un vieux Senseo pour remplacer le mien, qui était cassé".

Si le père, lors de son audition à l’époque, avait assuré que son fils était entré avec lui sur le site, par un trou déjà existant dans la clôture, il a juré ce mercredi à l’audience qu’il n’en était rien, qu’il avait dit ça sous le coup du stress.

"Et la matraque dans votre voiture ?, demande alors le juge au plus jeune des prévenus. C’était pour quoi ? Pour vous défendre ?" "Avec ce qui se passe maintenant, on prend une balle ou un coup de couteau pour rien donc, oui, c’était pour me défendre."

Pour le substitut du procureur du roi, les déclarations du fils ne tiennent pas la route par rapport à celles de son père et aux constatations faites par la police. Pour lui, les deux hommes sont bel et bien entrés dans l’enceinte du recyparc. Pour le père, il a réclamé une peine de travail. Une peine impossible pour le fils, qui n’est plus en mesure de travailler suite à la pose d’une prothèse de hanche après un grave accident de voiture. Il a ainsi requis une peine de 10 mois d’emprisonnement et une amende à son encontre, sans toutefois s’opposer à un sursis.

Jugement le 8 novembre.