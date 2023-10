La Commune de Ferrières pourrait acquérir le bâtiment sinistré rue Au Clocher

La Commune a contacté à plusieurs reprises le propriétaire pour qu’il active les démarches. "Mais c’est compliqué car le propriétaire a une demande de permis qui pose problème et ça traîne", souligne Frédéric Léonard, bourgmestre de Ferrières. Pour faire bouger les choses, le collège a décidé d’envisager une nouvelle piste: pourquoi la Commune n’achèterait-elle pas le site ? "Car même si le propriétaire réalise une sécurisation du bâtiment, celui-ci restera en piteux état. Le coup de poing visuel sera encore là", déplore le mayeur. Un premier contact a été pris avec le propriétaire qui n’y est pas opposé. "Il faut réaliser une estimation chiffrée du prix de l’ensemble (NDLR: terrain et bâtiment sinistré). Si le terrain devient communal, ça réglerait le problème: on démolirait tout, on assainirait le terrain et on verrait si on reconstruit quelque chose ou si on garde cet espace libre pour y organiser des événements locaux, déposer un chapiteau… L’endroit est idéal, un peu à l’écart. Il y a là du potentiel." Une solution rapide et complète. La Commune entreprend actuellement les démarches pour évaluer la faisabilité d’un rachat. "C’est à l’étude, confirme le mayeur. On va lancer rapidement une estimation puis on décidera."